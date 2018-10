"Einfach mal die Klappe halten": Kritik an Sahra Wagenknecht wegen Unteilbar-Demo

Am Tag nach der #Unteilbar-Demo, an der laut Veranstaltern 242.000 Menschen in Berlin für eine tolerantere Gesellschaft, offenere Grenzen und gegen den Rechtsruck protestiert hatten, gibt es weitere Kritik an der LINKEN-Politikerin Sahra Wagenknecht. Die Fraktionschefin der Linken hatte nicht an der Demonstration teilgenommen und auch versucht, bei ihrer Kritik zurückzurudern. Doch Mitglieder der eigenen Partei meinen in den sozialen Medien "Sahra Wagenknecht sollte einfach mal die Klappe halten". So Alexander Ulrich auf Facebook.