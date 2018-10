Juan Diego Flórez: "Du musst einen Zauber schaffen"

Lampenfieber im Schweinwerferlicht: Was geht in einem Opernsänger vor, wenn er die Bühne betritt? Über diesen besonderen Moment spricht Startenor Juan Diego Flórez in Musica:

"Das erste Stück ist immer etwas unangenehm. Du stehst auf der Bühne und vor dir sind etwa 3.000 Menschen. Du musst einen Zauber schaffen. Zuerst musst du dich selbst gut fühlen, damit sich auch das Publikum wohl fühlt. Wenn du spürst, dass es müde oder unkonzentriert ist - was man durchaus spürt, dann musst du etwas machen, damit du die Menschen in deinen Bann ziehst. Du redest mit ihnen oder singst einen Ton in einer ganz bestimmten Art und Weise, so bekommst du ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Eine Gala ist eine Kunst, die ich liebe."