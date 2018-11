Der neue Beaujolais ist da!

Es ist wieder soweit: Der Beaujolais Nouveau ist da. Der junge französische Wein wird traditionell ab dem dritten Donnerstag im November in der ganzen Welt verkauft. Rund 2.000 Winzer in der Region Beaujolais, nördlich von Lyon, produzieren diesen Wein. In den Fünfzigerjahren erstritten sich die Winzer der Region eine Ausnahme vom französischen Weinrecht und sind seitdem die ersten, die Wein schon im Jahr seiner Herstellung verkaufen dürfen.

Der Winzer Denis Chilliet hat 2009 das 20 Hektar große Weingut Chateau de Buffavent in Denicé gekauft. Er hat den diesjährigen Beaujolais Nouveau schon probiert. "Er riecht gut, er riecht nach Obst, er riecht nach Trauben. Er ist ziemlich üppig in diesem Jahr, die Leute werden vielleicht auch, ich weiß nicht, ein paar exotische Geschmacksrichtungen finden. Man hat viele verschiedene Düfte in der Nase. Die Beaujolais Nouveau Weine des letzten Jahres waren extrem markant, sehr reichhaltig, sehr konzentriert. In diesem Jahr sind sie klassischer. Das heißt, sehr aromatisch, sehr bunt. Aber das ist eben der echte Beaujolais, wir schmecken deutlich die Gamay Traube heraus."

Schätzungsweise 2.000 Flaschen wird der Winzer in diesem Jahr verkaufen. 40% des Beaujolais Nouveau, das sind rund 54 Millionen Flaschen, werden exportiert.

Einige sagen, dass der Erfolg des jungen Weins nicht am Geschmack, sondern am Marketing liegt. "Es ist richtig, dass wir gesagt haben, dass eine Menge Marketing dahinter steckt. Aber wenn die Leute dachten, es gäbe viel Marketing, gab es in Wirklichkeit keines.Und wenn wir viel Werbung gemacht haben, hat es nicht viel verändert, also bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich das Marketing ist", so Denis Chilliet.

Alles ist bereit, den Beaujolais Nouveau 2018 zu feiern. Nicht nur in Frankreich, sondern in über 100 Ländern auf der ganzen Welt, in Australien, in den USA, Brasilien oder Japan. Um Mitternacht werden die Flaschen dieses beliebten Weins entkorkt und die Party beginnt.