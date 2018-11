Sophia Flörsch fliegt heim: "Mein 2. Geburtstag ist der 18.11.2018"

Ihren 18. Geburtstag am 1. Dezember kann Sophia Flörsch nach ihrem spektakulären Formel-3-Unfall in Macao zu Hause in Deutschland feiern.

Eine Woche nach der komplizierten Operation des gebrochenen 7. Halswirbels - die elf Stunden gedauert hatte - darf die Nachwuchspilotin das Krankenhaus verlassen und nach Hause zurückfliegen. Auf Instagram und Facebook berichtet Sophia Flörsch von ihrer Heimreise, sie dankt den Ärzten und sie schreibt, "Ich habe meinen 2. Geburtstag am 18.11.2018 gefeiert."

Offenbar macht die junge Rennfahrerin des niederländischen Teams Van Amersfoort Racing schon sportliche Pläne für das neue Jahr. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Lasst uns auf 2019 konzentrieren", steht in ihrem auf Englisch verfassten Post.