"Der Markt ist der Schlagzeilen aus Washington müde", so der Analyst Nicholas Colas von Datatrek Research. "Müde auch von den Verlusten, die während des Monats Dezember verzeichnet wurden. Dies ist hoffentlich der Anfang eines Stabilisierungsprozesses. Wir haben genügend Unsicherheit und Verluste eingepreist, um das Jahr gut abzuschließen."

Die Kursrally an der Wall Street versetzte auch die Anleger in Japan in Kauflaune. Der Leitindex Nikkei beendete den Handel am Donnerstag mehr als drei Prozent fester.