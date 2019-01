Nato-Eingreiftruppe ist Schrittmacher für Bundeswehr

Mit Beginn des neuen Jahres hat Deutschland die Führung der superschnellen Nato-Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) übernommen. Die sogenannte Speerspitze der Nato wurde als Teil der Abschreckungsstrategie gegen Russland während der Ukraine-Krise 2014 aufgestellt.

Die Besonderheit der Nato-Speerspitze ist ihre sehr hohe Einsatzbereitsschaft. Die Vorauskräfte müssen innerhalb von höchstens 72 Stunden verlegbar sein. Um die Last der hohen Bereitschaft zu verteilen, werden die Soldaten für die Brigade jedes Jahr von einer anderen Nationen gestellt.

Für die Aufstellung der Truppe musste in diesem Jahr viel Material und Personal aus anderen Verbänden zusammengezogen werden, was den nach wie vor hohen Modernisierungbedarf innerhalb der Bundeswehr zeige, so von der Leyen.