Letzter Versuch: Theresa May hält letzte Rede vor Brexit-Abstimmung

Premierministerin Theresa May unternimmt heute einen letzten Versuch, die Rebellen ihrer eigenen Partei für ihr Brexitabkommen zu gewinnen. In der Pro-Brexit Hochburg Stoke-on-Trent in Mittelengland wird sie eine letzte Rede halten; sie warnt vor einer Blockade, da dies im Zweifel zu einem Brexit ohne Vereinbarung führt – aus ihrer Sicht die schlimmste aller Möglichkeiten für das Vereinigte Königreich.