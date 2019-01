Europäischer Automarkt auf der Kriechspur

Im Dezember ist die europäische Nachfrage nach Passagierfahrzeugenden vierten Monat in Folge gesunken, so der Branchenverband Acea. In den Ländern der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelszone (EFTA) sanken die Registrierungen im letzten Monat des vergangenen Jahres sank laut ACEA um 8,4 Prozent auf 1,04 Millionen, von 1,14 Millionen im Vorjahr.

Auf das Jahr 2018 gesehen, blieb die Zahl der Neuzulassungen in der

Europäischen Union fast gleich: Ein Plus von 0,1 Prozent ließ die

Ziffer auf 15,1 Millionen steigen.