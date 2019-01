Russland: Eisbad zum Fest der Epiphanie

In Russland haben Gläubige am Fest der Epiphanie die Taufe Jesu gefeiert. Sie wuschen sich mit einem Bad im Eiswasser am orthodoxen Dreikönigstag symbolisch von ihren Sünden rein, nachdem es von Priestern gesegnet wurde.

Obwohl Minusgrade herrschen, wird die Tradition immer beliebter. Viele begehen das Ritual wohl auch als Mutprobe - die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen drei Mal untertauchen. Für Jevgeni Mitjukov aus dem sibirischen Irkutsk kein Problem: "Das ist wunderbar. Wir machen das jedes Jahr, also ist das für uns normal. Das Wetter ist doch großartig heute. Ein schöner Tag, das Fest der Ephiphanie."