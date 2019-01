Armeniens Premier: Wollen wirtschaftlich attraktiver werden

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat Euronews mit dem armenischen Premierminister Nikol Paschinjan gesprochen.

Dieser sagte, die politische Revolution in Armenien müsse in eine wirtschaftliche Revolution verwandelt werden. Und zwar: "Mithilfe von regulatorischen Vereinfachungen werden wir jegliche Geschäftstätigkeit in Armenien erleichtern und zudem eine Steuerreform durchführen. Wir werden die Einkommens und Gewinnsteuer senken, um Armenien für Unternehmen und Investitionen attraktiver zu machen", so Paschinjan.