Die russische Eislauf-Olympiasiegerin Adelina Sotnikowa gab am Sonntag ihr Können zum Besten. Auf dem zugefrorenen Baikalsee in Sibirien führte sie eine beeindruckende Kür hin. Die 22-Jährige hatte 2014 als erste Russin überhaupt in Sotchi eine Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Einzellauf geholt. Ihre besten Drehungen und Sprünge teilte sie in den sozialen Netzwerken.