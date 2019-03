Algerien: Präsident Bouteflika verzichtet auf fünfte Amtszeit

Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika verzichtet auf eine fünfte Amtszeit. Das gab die algerische Nachrichtenagentur APS bekannt. Der 82-Jährige ist seit 1999 an der Macht. Die Präsidentenwahl in Algerien findet am 18. April statt.

In den vergangenen Tagen hatte es in Algerien Massenproteste gegen eine abermalige Kandidatur des Staatsoberhauptes gegeben. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 ist Bouteflika schwer krank und tritt öffentlich kaum noch auf. Zuletzt weilte er zu ärztlichen Untersuchungen in Genf, am Sonntag kehrte er nach Algerien zurück.

Zuvor hatte Bouteflika in einem Brief angekündigt, er werde zur Wahl antreten und im Falle eines Wahlsieges Reformen sowie vorgezogene Neuwahlen an, bei denen er dann nicht mehr antreten werde. Nun gibt es also offenbar einen Rückzieher. Das algerische Verfassungsgericht hat angekündigt, in der laufenden Woche die Kandidatenliste für die Wahl zu veröffentlichen.