Kehrtwende bei Tesla: Doch mehr Läden bleiben, Preise steigen

Kehrtwende bei Tesla: Der US-Elektroautobauer will nun doch nicht fast alle Verkaufsniederlassungen schließen und erhöht stattdessen die Preise für teurere Modelle um drei Prozent. Die Basis-Version des Hoffnungsträgers "Model 3" werde in den USA weiter wie angekündigt 35.000 Dollar (knapp 31.000 Euro) vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen kosten, so Tesla. Die bis Februar 2019 produzierten Fahrzeuge hatten einige Extras und kosteten mindestens 49.000 Dollar.

Der E-Autopionier hatte Anfang März angekündigt, bis auf einige repräsentative Filialen in zentralen Lagen einen Großteil seiner 378 Verkaufsstellen zu schließen und Autos nur noch via Internet zu verkaufen. Damit wollte Tesla die Fahrzeugpreise um sechs Prozent senken. Die Kehrtwende folgt nur gut zehn Tage nach der Ankündigung von Firmenchef Elon Musk, den Vertrieb grundlegend umzukrempeln.

Dass alle Verkäufe nur noch online abgewickelt werden sollen, - dabei

bleibe es, betonte Tesla. In den Läden solle den potenziellen Käufern

nur gezeigt werden, «wie man binnen Minuten einen Tesla auf seinem

Telefon bestellt». Auch die neue Regelung, nach der man einen neuen Tesla innerhalb einer Woche mit bis zu 1.600 gefahrenen Kilometern zurückgeben kann, gelte weiter.

Tesla kämpft darum, mit dem Massenmodell "Model 3" dauerhaft die Verlustzone hinter sich zu lassen. Rund jeder zehnte Tesla-Laden ist jüngst bereits geschlossen worden, so ein Blogeintrag. Ein Teil davon solle nun wiedereröffnet werden, aber mit weniger Mitarbeitern. Etwa ein Fünftel der Standorte stehe auf dem Prüfstand. Je nachdem, wie

effizient sie in den kommenden Monaten arbeiten, könnten sie

geschlossen werden oder offen bleiben.

Das neuste Produkt - mit dem vieldeutigen Namen “Model Y” soll in wenigen Tagen vorgestellt werden - Musk zufolge handelt es sich um ein SUV, das sich optisch am "Model 3" orientiert, etwas größer und teurer.

