In der Slowakei wird der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes an Investigativjournalist Jan Kuciak und dessen Verlobter angeklagt. Das gab die Polizei bekannt.

Die Morde an Kuciak und seiner Verlobten hatten in der Slowakei eine politische Krise ausgelöst, in deren Rahmen auch Ministerpräsident Robert Fico sowie Innenminister Robert Kalinák zurücktraten.