Hernàndez wechselt zu Bayern München

Der Wechsel von Fußball-Weltmeister Lucas Hernández zum FC Bayern München ist perfekt. Nach Angaben des deutschen Meisters bekommt der Franzose einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2024. An den abgebenden Verein Atletico Madrid wird die festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro fällig.

Hernández beim Knie verletzt

Kleiner Wermutstropfen: Bei der sportmedizinischen Untersuchung in München wurde eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt. Deshalb sollte Hernandez umgehend operiert werden.

Der Abwehrspieler war einer der Shootingstars bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Russland, die Frankreich gewonnen hatte.

Auch Pavard wechselt zu Bayern München

Der 23-Jährige sprach in einer ersten Reaktion von einem wirklich wichtigen Tag in seiner Fußball-Karriere. Bayern München sei einer der größten Klubs in Europa.

Ebenfalls zum 1. Juli wechselt sein Nationalmannschaftskollege Benjamin Pavard zum deutschen Rekordmeister. Er kommt vom VfB Stuttgart.