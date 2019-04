In Logoisk östlich der weißrussischen Hauptstadt Minsk reichte der Schnee gerade aus, um das Festival "Californication" abzuhalten. Zum neunten Mal verkleideten sich die meist jungen Wintersportler und traten wagemutige Wettbewerbe an. Auszeichnungen gibt es unter anderem in der Katergorie "Bestes Kostüm".