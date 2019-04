Schwarzenegger expandiert mit seinem Sportfestival

"Es ist nicht wichtig, wie man sich in Form bringt, ob mit Bodybuilding, Tanzen oder Lastwagen ziehen - so lange, wie man überhaupt irgendetwas tut" -diese Worte stammen von Arnold Schwarzenegger - dem Sportler, Schauspieler und Ex-US-Gouverneur. Er eröffnete in Sao Paulo die brasilianische Ausgabe des Arnold Sport Festivals.

Die Veranstaltung geht zurück auf die so genannten Arnold Classics, die als Bodybuilding-Wettbewerb 1989 gestartet waren. Jetzt ist es ein Event mit zahlreichen Sportarten und den neuesten GEsundheits- und Fittness-Trends.

Die Veranstalter erwarten tausende Gäste. Es gibt eine Ausstellung und Sportpräsentationen, zum Beispiel Gewichtheben, Seilspringen und verschiedene Kampfsportarten.