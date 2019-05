Am Östlichen Rongpugletscher, in der Nähe des vorgeschobenen Basislagers am Mount Everest, in fast 6400 Metern Höhe fand die LMAX Exchange Everest Rugby Challenge statt. Für die Rugby-Wohltätigkeitsorganisation für Kinder "Wooden Spoon" hatten sich ehemalige Rugby-Spieler wie Lee Mears, Shane Williams, Ollie Phillips und Tamara Taylor zwei Wochen lang erstmal an das Klima dort oben gewöhnt. Ein neuer Rekord für das Guinness-Buch.