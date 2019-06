Peking: 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Tiananmen-Proteste

China hat die Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 verteidigt.

Der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe sagte auf einem regionalen Forum, die Beendigung der von ihm als "Turbulenzen" bezeichneten Proteste sei die "richtige" Politik gewesen: "Es gab eine Schlussfolgerung vor diesem Vorfall. Das war ein politischer Aufruhr, den die Zentralregierung unterdrücken musste. Die Regierung war entschlossen, die Turbulenzen zu stoppen und das war die richtige Politik."

Vor 30 Jahren besetzten Studenten den Pekinger Platz des Himmlischen Friedens in einem massiven prodemokratischen Protest. Viele wurden bei dem brutalen Vorgehen der kommunistischen Behörden getötet. Genaue Opferzahlen wurden nie bekannt gegeben. Experten gehen davon aus, dass mindestens 200 Demonstranten ums Leben kamen.

Ein ikonisches Bild entstand von einem Mann, der am Tag nach der Niederschlagung der Proteste durch das Militär vor einer Reihe von Panzern stand. Die Berichterstattung über diese Ereignisse wird in China stark zensiert und öffentliche Diskussionen sind verboten.

Augenzeuge fordert Aufarbeitung

Jeff Widener, ein ehemaliger Fotograf der Agentur Associated Press (AP), der über das Massaker berichtete, sagt, dass China zu seiner Zeit zugegeben hat, was passiert ist: "Ich denke, es ist an der Zeit, dass China vorankommt und sich über das Geschehene klar wird, den Familienmitgliedern berichtet, was mit ihren Angehörigen passiert ist, damit sie das Kapitel abschließen können. Und ich denke, das ist das Angemessenste, was man tun kann."

Dieser Dienstag markiert den 30 Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking. Es wird keine offiziellen Erinnerungsveranstaltungen geben.