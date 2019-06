Frauen-Fußball-WM: Viertelfinaleinzug für USA und Schweden

Die USA haben sich für das WM-Viertelfinale qualifiziert. Das Team gewann gegen Spanien mit 2:1. Die beiden Tore für die USA erzielte Kapitänin Megan Rapinoe in der 7. und 75. Minute - jeweils per Elfmeter. Nach der Partie sagte Rapinoe: "Jede spielt hier um ihr Leben". In der nächsten Runde treffen die USA auf den Gastgeber Frankreich.

Deutschland muss gegen Schweden ran

Auch Schweden ist unter den besten Acht. Gegen Kanada feierte die Mannschaft einen 1:0-Sieg. Heldin des Abends war Schwedens Torhüterin Hedvig Lindahl, die dank einer Glanzparade den Ausgleich Kanadas durch einen Handelfmeter verhinderte. Nun müssen sich am Samstag die DFB-Frauen gegen die Schwedinnen beweisen.

In den letzten Achtelfinalspielen stehen sich am Dienstag Italien und China gegenüber - die Niederlande laufen gegen Japan auf.