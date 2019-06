Italiens Fußball-Frauen stehen erstmals bei einer Weltmeisterschaft in der zweiten K.o.-Runde. In Montpellier gewannen Le Azzure mit 2:0 gegen China. Die Treffer erzielten Valentina Giacinti in der 15. und Aurora Galli in der 49. Minute. Für Galli von Juventus Turin war es bereits der dritte Turniertreffer. Alle drei Tore fielen jeweils nach ihrer Einwechslung.