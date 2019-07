Hasskommentare bringen Menschen im Internet zum Schweigen

Laut einer Studie schweigen viele Internetnutzer in politischen Debatten. Der Grund: Hasskommentare im Netz.

Fast jeder Zweite der rund 7350 Befragten in Deutschland gab an, sich aufgrund von Hasskommentaren vermehrt aus Online-Dikussionen zurückzuziehen. Das geht aus einer Analyse des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) im Auftrag der Kampagnenorganisation Campact hervor.

Hassrede werde zur Bedrohung für Meinungsvielfalt und Demokratie. Autoren der Studie

Nach Angaben der Autoren handelt es sich bei der Studie um die bisher größte zum Thema Hassrede im Netz in Deutschland. Die Untersuchung ist repräsentativ und wurde am Mittwoch in Berlin vorgestellt.

Besonders junge Erwachsene sind laut der Studie schon mit Hassrede im Internet in Kontakt gekommen oder sogar selbst Opfer davon geworden. Zudem gebe es einen "Einschüchterungseffekt" auf Menschen, welche die abwertenden Kommentare lesen, so die Autoren. Hassrede werde zur Bedrohung für Meinungsvielfalt und Demokratie.

Campact fordert unter anderem zentrale Ermittlungsstellen in Bundesländern und einfachere Klagemöglichkeiten für Betroffene, um gegen Hassrede im Internet vorzugehen.