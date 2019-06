Alle so #FRAUSA - 10 der besten Tweets

Super Stimmung im Parc des Princes in Paris, wo Frankreichs Frauen gegen die Weltmeisterinnen aus den USA um den Einzug ins Halbfinale der Fußball-WM spielen. Die Französinnen und Franzosen zittern mit ihrem Team.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist beim G20-Gipfel in Osaka in Japan, aber im Stadion wurde Ex-Präsident Nicolas Sarkozy an der Seite der Bürgermeisterin von Paris Anne Hidalgo gesichtet.

In Frankreich ist die Begeisterung für die Heim-WM der Fußballerinnen riesig. Im Internet wird das Match so gesehen und kommentiert.

Das französische Nationalsymbol: die Marianne - im Stadion.

Beide Vorschlussrunden-Partien am 2. und 3. Juli sowie das Finale am 7. Juli finden in Lyon statt. Im Viertelfinale am Samstag in Rennes braucht Deutschland unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den dritten WM-Triumph und das Olympia-Ticket zu wahren. Denn nur die drei besten europäischen Teams dieser WM qualifizieren sich für die Sommerspiele.