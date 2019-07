Im japanischen Yokohama widmet sich eine Ausstellung den Exkrementen. Schön sehen sie aus, fast wie Softeis. Kurator Masaru Kobayashi sagt, das Thema Kot habe eine nicht zu vernachlässigende Wirkung auf die Popkultur in Japan. In der Ausstellung können sich Besucher auf farbige Toiletten setzen und so tun, als ob... Noch bis Ende September wird dem Kot in Yokohama gehuldigt.