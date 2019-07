Pressestimmen in Großbritannien zur Wahl Boris Johnsons

Die Wahl Boris Johnsons zum britischen Premierminister ist das große Thema in Großbritanniens Presse am Mittwoch.

Während die Zeitung "The Sun" den Wechsel in der Downing Street als äußerst positiv betrachtet, ist man in der "Times" vorsichtiger.

Johnsons oberstes Ziel müsse nun sein, das britische Parlament davon zu überzeugen, dass ein geordneter Brexit erreicht werden muss, schreibt die Zeitung. Dabei bleibe die Frage der irischen Grenze ein Stolperstein.

In Glasgow versammelten sich am Dienstag Anhänger der Bewegung "Unabhängigkeit Schottlands", um gegen die Wahl Johnsons zu protestieren.

Der schottische Unabhängigkeitskämpfer David Armitage sagte, er sei angewidert davon, dass ausschließlich die Tories darüber abstimmen konnten, wer neuer Premier wird - alle Menschen in Schottland seien dabei übergangen worden.