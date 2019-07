Antrittsbesuch: Von der Leyen in Spanien

Die künftige EU-KommissionspräsidentinUrsula von der

Leyen hat ihre Tour der Antrittsbesuche in Spanien

fortgesetzt. Mit dem geschäftsführenden

Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wolle sie beim Arbeitsessen im

Regierungssitz Palacio de la Moncloa Themen besprechen, die auch für

Spanien sehr wichtig seien, wie das Soziale Europa, Migration,

Klimawandel und die Gleichberechtigung der Geschlechter schrieb von der Leyen auf Twitter.

Von der Leyen war am Dienstag in Zagreb. Am Rande eines Treffens mit

dem Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic sagte sie, sie wolle

Kroatien bei den Bemühungen um eine Aufnahme in den Schengenraum und

die Eurozone unterstützen. Am Freitag wird die 60-Jährige in Rom

erwartet. Ursula von der Leyen soll nach derzeitigem Stand zum 1.

November die Amtsgeschäfte von Jean-Claude Juncker übernehmen.

su mit dpa