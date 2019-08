Lungenkrebs: Schauspieler Peter Fonda mit 79 Jahren verstorben

Der US-Schauspieler und Regisseur Peter Fonda ist im Alter von 79 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs gestorben. Das teilte seine Familie in einer schriftlichen Erklärung mit. Demnach verstarb Fonda in seinem Haus in Los Angeles.

Fonda war durch seine Rolle im Kult-Film Easy Rider ein Idol der Hippiebewegung. Seine zwei Jahre ältere Schwester Jane Fonda erklärte, der Tod ihres gutherzigen Bruders würde sie sehr traurig stimmen. Die Familie würde aber zugleich seinen unbeugsamen Geist und seine Lebenslust feiern.

Als revolutionären Filmemacher während revolutionärer Zeiten würdigte US-Regisseur Rob Reiner den Verstorbenen.

Fonda, Sohn der Hollywood-Legende Henry Ford, hinterlässt seine Frau Margaret sowie die Kinder Bridget und Justin.