Migranten auf der Open Arms dürfen in Mallorca an Land gehen

Das Martyrium der über 100 Migranten an Bord des Rettungsschiffes Open Arms scheint zu Ende zu gehen. Laut der gleichnamigen Hilfsorganisation dürfen die Menschen in Mallorca an Land gehen.

Die NGP Proactiva Open Arms berichtete, auf diesen Schritt hätten sich Spanien und Italien verständigt. Eine Bestätigung der spanischen Regierung gab es nicht. Im Gegenteil: Madrid verneinte, mit Italien eine entsprechende Absprache getroffen zu haben.

Die Zustände an Bord wurden zuletzt immer dramatischer. Gestern versuchten einige der Migranten, schwimmend das Ufer der Insel Lampedusa zu erreichen. Dies schlug fehl. Auch von Selbstmordversuchen an Bord war die Rede.

Die Migranten waren seit fast drei Wochen an Bord der Open Arms. 27 Minderjährige durften in Italien an Land gehen.