Griechenland: Eldorado darf voraussichtlich wieder Gold abbauen

Der kanadische Konzern Eldorado hat laut eigenen Angaben die Erlaubnis erhalten, an der stillgelegten Goldmine Skouries an der griechischen Halbinsel Chalkidiki technische Geräte zu installieren. Die Ausbeutung der Mine liegt seit 2017 auf Eis. Grund waren Verzögerungen bei Genehmigungen wegen Umweltauflagen.

Die neue konservative griechische Regierung hatte im Sommer Verhandlungen mit der kanadischen Firma aufgenommen, um eine Wiederaufname der Arbeiten zu erreichen. Man werde Eldorado bald Genehmigungen für den Goldabbau in Griechenland erteilen, hieß es am Montag aus Athen. Die Kanadier betreiben in dem Land bereits zwei Goldminen und planen weitere Projekte.