Fünf Tote bei Unwettern in Spanien

Nach den schweren Unwettern an der spanischen Mittelmeerküste ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. Drei Männer ertranken am Freitag. Zwei waren in ihren Autos vom Wasser überflutet worden. Das dritte Opfer war zu Fuß unterwegs. Bereits am Donnerstag waren zwei Brüder in ihrem Auto ertrunken.

Das Militär war unter anderem mit Rettungshubschraubern im Einsatz.

Am heftigsten betroffen sind die Provinzen Almería, Murcia, Alicante und Valencia. An einigen Orten fielen mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter.

Rund 3500 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Einige Flüsse traten über die Ufer. Die Flughäfen in Almería und Murcia wurden geschlossen. Dutzende Straßen waren gesperrt. In Murcia kam der gesamte regionale Zugverkehr zum Erliegen.

Die Behörden wiesen die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Regionen an, zu Hause zu bleiben und nicht Auto zu fahren.