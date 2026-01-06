Video. Tausende feiern Madrids Dreikönigsumzug 2026

Landesweit organisieren Städte und Gemeinden Umzüge, die als „cabalgatas de Reyes Magos“ bekannt sind, um Caspar, Balthasar und Melchior, die Heiligen Drei Könige, zu begrüßen.
In Madrid stand der Umzug der Heiligen Drei Könige 2026 unter dem Motto Gemeinsames Wissen. Er verknüpfte die biblische Erzählung mit dem Lernen, das in Schulen, zu Hause und im Alltag weitergegeben wird. Rund 2.100 Menschen nahmen teil, darunter nationale und internationale Ensembles sowie mehr als 250 königliche Bedienstete. Von den Festwagen verteilten die Organisatoren rund 1.200 Kilogramm Süßigkeiten an die Menge.
Der Umzug findet am Vorabend des Dreikönigstages statt und bleibt ein zentraler Bestandteil der spanischen Weihnachtstraditionen. Er bringt Familien zusammen, bevor die Kinder am nächsten Morgen ihre Geschenke öffnen.