Klima-Demo in Brüssel

In Brüssel haben etwa eintausend Menschen für eine klimafreundlichere Politik demonstriert. Es war die erste Demonstration dieser Art in der belgischen Hauptstadt. Die zumeist jungen Demonstranten wandten sich dabe ausdrücklich auch an König Philippe.

"Wir sind uns der begrenzten Rolle des Königs in unserem politischen System bewusst. Wir wollen, dass er aus diesen Grenzen ausbricht und symbolisch den Notstand für Klima und Umwelt ausruft", sagte die Sprecherin der Demonstranten, Sahra.

Einige der Aktivisten drangen auf das Gelände des Königssitzes vor. Die Polizei brachte sie von dort weg, genau wie eine Gruppe von Demonstranten auf dem Platz vor dem Königspalast