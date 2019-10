Diese italienische Stadt ersetzt die Müllabfuhr durch Maultiere

In vielen Teilen der Welt ist das Piepen, Rumpeln und Motorengeräusch von schmutzigen Müllwagen, das die Ruhe von Wohngegenden stört, ein bekanntes Ärgernis. In einer Hügelstadt in Italien kündigt das sanfte Geräusch von Maultierhufen auf Kopfsteinpflaster die bevorstehende Müllabfuhr an.

In Artena, 40 Kilometer südlich von Rom in der Region Latium gehen der 27-jährige Maultiertreiber Francesco Bucci und seine treuen Tiere ihrer Aufgabe leise nach. Die Stadt ist zu traditionellen Methoden der Abfallsammlung zurückgekehrt und kann so seine Abfälle besser sortieren und verwalten als vorher.

Die Bilanz zur Abfallsammlung kann sich sehen lassen, vor allem in der Altstadt, wo der Maultierabfallsammler tätig ist. Hier wird von 86 Prozent der Haushalte bereits getrennter Müll gesammelt. Laut einem Bericht des italienischen Instituts für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) aus dem Jahr 2018 ist diese Zahl im Vergleich zum nationalen Schnitt von 55,5 Prozent besonders gut. Nur die nördlichen Provinzen Treviso und Mantua hatten einen höheren Wert als die Altstadt von Artena.

Die Maultiere machen Artenas Müllabfuhr effektiver

Felicetto Angelini, der lokale Bürgermeister, ist stolz auf diese Leistung. "2017 begann Artena, mit der Müllabfuhr Müll zu trennen, und gezwungenermaßen mussten wir auf die Hilfe eines Tieres zurückgreifen, das uns seit Anbeginn der Zeit begleitet. Artena existiert dank der Maultiere und jetzt sorgen sie auch für die tägliche Müllabfuhr", sagt er.

Rund 1.000 Menschen in der Altstadt von Artena profitieren von der Maultierabfallsammlung. Der Haus-zu-Haus-Sammelservice ermöglicht auch eine neue Form der sozialen Begegnung, von der viele Einheimische begeistert sind.

"Sehr gut. Sehr sehr gut. Ja, denn wir haben das Problem gelöst, dass wir zum Müllcontainer gehen müssen. Stattdessen kommt Francesco vorbei und sammelt Müll vor unserer Haustür. Es ist toll", sagt Ladenbesitzerin Pina Angelini.

Andere, die in der Altstadt leben, fügen hinzu, der Maultierdienst habe sie dazu angeregt, mehr darauf zu achten, wie sie ihren Abfall sortieren. "Francesco ist großartig. Manchmal lässt er den Müll, der an diesem Tag nicht abgeholt werden soll zurück – und das zu Recht, wenn der Biomüll dran ist, sollten wir uns daran halten", sagt die 84-jährige Anna Maria Talone.

Eine historische Beziehung

Die Verbindung zwischen Mensch und Maultier in Artena ist Jahrhunderte alt. Historisch gesehen waren Maultiere für den Transport von Lebensmitteln, Baumaterialien, Möbeln und Holz entlang der Gassen der bergigen Altstadt unerlässlich. Jetzt stellen vier Maultiere die Müllabfuhr: Mela, Mora, Rosciola und Pastora.

Aber es ist nicht nur eine bukolische Idylle: Francesco Bucci räumt ein, dass die Arbeit ihre Schwierigkeiten hat. "Man muss fit sein, um jeden Tag durch die Stadt zu laufen. Du musst jeden Morgen um vier Uhr aufstehen und die Runde machen. Die Stadt ist groß, ich gehe normalerweise fast 20 Kilometer am Tag. Aber es ist lohnend, die Sammelquote ist deutlich gestiegen und die Tatsache, dass die Leute gut von uns sprechen, das freut mich sehr", sagt er.