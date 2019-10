Am Hamburger Landgericht ist am Vormittag ein Mann bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Der Täter sei flüchtig, gab ein Polizeisprecher bekannt, für die Fahndung sei ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Das Opfer habe schwer verletzt nach dem Angriff noch in das Justizgebäude am Sievekingplatz gehen können. Mittlerweile wird der Mann in einem Krankenhaus behandelt, heißt es in einem Tweet der Polizei Hamburg.