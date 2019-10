Weltmeister USA präsentiert neuen Trainer Andonovski (43)

Der Frauenfußballverband der USA hat seinen neuen Nationaltrainer vorgestellt. Vlatko Andonovski, US-Amerikaner mit mazedonischen Wurzeln, beerbt Jill Ellis, die wie angekündigt Anfang Oktober von ihrem Amt zurückgetreten war.

Der 43-jährige Ex-Profi betreute in der National Women’s Soccer League zuletzt den Reign FC, bei dem auch Nationalmannschaftskapitänin Megan Rapinoe kickt. Andonovski sagte in New York zu seinem Einstand: "Wir haben eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft mit Spielerinnen, die sich international bewährt haben. Sie haben große Spiele, große Turniere gewonnen. Also schenken wir ihnen Vertrauen. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles so bleibt. Das heißt aber auch nicht, dass wir alles auf den Kopf stellen werden. Wir werden nach neuen Spielerinnen Ausschau halten. Am Ende werden diejenigen im Kader sein, die im Training und den Spielen überzeugt haben."

Das Ziel: Tokio 2020

Die Messlatte für Andonovski liegt hoch. Das US-Team verteidigte im Juli in Frankreich den Weltmeistertitel. Andonovskis Vorgängerin Ellis war die erste Trainerin, die ihre Auswahl zwei Mal nacheinander zur Krone des Weltfußballs führte.

Das nächste, vergleichweise bescheidene Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio im kommenden Jahr.