Mehr als 11.000 Wissenschaftler erklären den "Klimanotstand"

Eine weltweite Koalition von Wissenschaftlern hat den Klimanotstand erklärt und die wichtigsten Schritte dargelegt, die Regierungen unternehmen müssen, um katastrophale Folgen für die Menschheit zu vermeiden.

In einem Papier, das von mehr als 11.000 Menschen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf der ganzen Welt unterzeichnet wurde, fordern die Autoren eine "immense Zunahme der Anstrengungen", die erforderlich sind, um "unermessliches Leiden" zu vermeiden.

Sie warnen davor, dass trotz der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die seit 40 Jahren Alarmglocken mit wissenschaftlichen Erkenntnissen läutet, von der Politik, nur unzureichende Fortschritte erzielt wurden.

"Wissenschaftler haben die moralische Verpflichtung, die Menschheit klar vor jeder großen existentiellen Bedrohung zu warnen und zu sagen, wie es ist", schreiben die Autoren.

"Der Planet Erde steht vor einer Klimakrise"

Basierend auf den verfügbaren Beweisen schreiben sie: "Wir erklären mit mehr als 11.000 Unterzeichnern von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt klar und unmissverständlich, dass der Planet Erde vor einer Klimakrise steht".

Die Erklärung basiert auf einer wissenschaftlichen Analyse von mehr als 40 Jahren öffentlich zugänglicher Daten über Energienutzung, Oberflächentemperatur, Bevölkerungswachstum, Rodung, Entwaldung, Polareismasse, Fruchtbarkeitsraten, Bruttoinlandsprodukt und CO2-Emissionen.

Eine der Unterzeichnerinnen, Dr. Jennifer Rudd vom Energy Saving Research Institute der Swansea University, sagte Euronews, dass es für Wissenschaftler wichtig sei, sich direkt zu äußern.

"Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der Regierungen und Entscheider zeigen wollen, dass sie das Richtige tun, aber ohne wirklich viel Geld zu investieren oder aktiv zu werden. Was wir nicht sehen, ist radikales Handeln. Einige Leute vergleichen es mit dem Umstellen der Liegestühle auf der Titanic".

Sechs Schritte für "mutige und drastische Veränderungen"

Der in der Zeitschrift BioSciences veröffentlichte Bericht stellt in sechs Schritten die "mutigen und drastischen Veränderungen" dar, die die Welt vornehmen muss:

Ersetzen Sie fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien und lassen Sie Restbestände im Boden zurück.

Reduzierung der Emissionen von kurzlebigen Klimaschadstoffen wie Methan und Fluorkohlenwasserstoffen

Die Rodung von Land zurückhalten und Ökosysteme wie Wälder, Grasland und Mangroven wiederherstellen und schützen

Der Konsum hauptsächlich pflanzlicher Lebensmittel, weniger tierische Produkte und das Reduzieren von Lebensmittelabfällen. (Laut Autoren endet mindestens ein Drittel aller produzierten Lebensmittel als Abfall)

Verlagerung der wirtschaftlichen Ziele weg vom Wachstum des BIP

Stabilisierung der Weltbevölkerung durch Ansätze, die soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit gewährleisten

Politiker denken nur an Wiederwahl

Diese Art von politischen Veränderungenwürden nicht umgesetzt, weil die Politiker kurzfristig denken, so Rudd. Immer mit einem Blick auf die nächste Wahl: weil sie denken, dass die Öffentlichkeit mit solchen Veränderungen nicht fertig wird oder nicht für sie stimmt.

"Wir haben Millionen junger Menschen auf der Straße, die gegen das Klima protestieren. Niemand an der Macht will herauskommen und sagen: "Wir sitzen in der S******", aber die Öffentlichkeit ist stärker, als man denkt", sagt sie.

Die alleinige Abhängigkeit von den globalen Oberflächentemperaturen für die öffentliche Klimadiskussion sei als Argument unzureichend. Daher entwickelten die Forscher "grafischen Vitalparametern", die die Auswirkungen des Klimawandels in den letzten 40 Jahren zeigen.

Streifenmodell - eine effektivere Kommunikation?

Die vereinfachten Diagramme zeigen Trends der wichtigsten klimawirksamen Faktoren wie Bevölkerungswachstum, Zunahme des Flugverkehrs und Verlust der Baumbedeckung sowie die Auswirkungen auf das Klima wie erhöhte Treibhausgase, Eisverlust und zunehmende Ozeansäure.

Diese Art von Messaging sei wichtig. Sie verwies auf die vom Klimaforscher Ed Hawkins entwickelten Klimastreifen.

Klimastreifen zeigen den Anstieg der globalen Temperaturen von 1850 bis 2018 Ed Hawkins

Die Streifen repräsentieren den Anstieg der globalen Temperaturen von 1850 bis 2018 und werden von Aktivistengruppen, Universitäten und anderen genutzt, um eine einfache, aber effektive Botschaft zu vermitteln.

"Wissenschaftler müssen besser darin werden, ihre Ergebnisse so zu kommunizieren, so dass jeder sie verstehen kann", sagt Rudd.

"Wir brauchen auch die Medien, um zu sagen: Das Klima ist wirklich wichtig, und wir werden regelmäßig darüber berichten."