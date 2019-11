In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Schwere Niederlage der polnischen Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Luxemburger Richter erklären Teile der umstrittenen Justizreform für nicht konform mit EU-Recht.

Und: Proteste von Ureinwohnern aus dem Amazonas-Gebiet in Brüssel. Sie werfen Europa und der brasilianischen Regierung Raubbau an der Natur und die Vernichtung ihrer Lebensgrundlage vor.