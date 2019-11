Erdbeben der Stärke 6,4 in Albanien - Zahl der Toten steigt

In Albanien hat es am Morgen ein schweres Erdbeben gegeben.

Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als 150 weitere werden in Krankenhäusern behandelt. Das Beben hatte eine Stärke von 6,4, das Epizentrum lag bei Durrës rund 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana.

Besonders betroffen sind die Ortschaften Durrës und Thumana. Drei der Todesopfer wurden in Durrës gefunden. Die Stadt mit rund 290.000 Einwohnern liegt an der Mittelmeerküste, rund 32 Kilometer westlich von Tirana. In Durrës sind mehrere Gebäude eingestürzt. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, auf Autofahrten zu verzichten, um den Rettungsverkehr nicht zu behindern. In einer Sporthalle in Durrës wurde ein Notlager für vom Erdbeben betroffenen Menschen eingerichtet.

Die Behörden kündigten an, Brücken und Straßen nach den Erdstößen zu überprüfen.

Gemeldet wird, dass noch Menschen unter Trümmern eingeklemmt sind, die Rettungskräfte vernahmen Stimmen von Verschütteten und versuchen, diese zu befreien.

Die Behörden riefen Ärzte und weiteres medizinisches Personal sowie Freiwillige auf, sich zu melden, um an den Rettungsmaßnahmen teilzunehmen.

Die Retter vor Ort beschreiben die Lage als katastrophal, Albaniens Ministerpräsident Edi Rama sprach von "schwerwiegenden Folgen", es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die noch verschütteten Menschen zu befreien.

Thumane nach dem Erdbeben REUTERS/Florion Goga

Aus dem Ausland ist Hilfe auf dem Weg: Italien, Griechenland, Kosovo, Nordmazedonien und Serbien haben bereits Rettungstrupps in Richtung Albanien geschickt, auch weitere Länder, darunter Deutschland, Frankreich, die Türkei und die Vereinigten Staaten, boten Hilfe an. Die Europäische Union stellte Albanien Unterstützung im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus in Aussicht.