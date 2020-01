The Brief from Brussels: Wie geht es weiter nach dem Brexit?

In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels:

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt an diesem Mittwoch in London erstmals mit Premierminister Boris Johnson zusammen.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.

Wenige Wochen vor dem geplanten Brexit geht es aber auch um die Gesprächsatmosphäre.

Das Treffen könnte den Ton für das weitere Verhältnis setzen.

Dazu in Kürze:

EU-Ratspräsident Charles Michel hat Australien "jede nur denkbare Hilfe" im Kampf gegen die katastrophalen Buschbrände angeboten.

Ein Berufungsgericht in Malta hat den deutschen Kapitän des Migranten-Rettungsschiffs "Lifeline" freigesprochen.