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Im britischen Whipsnade Zoo ist ein Trampeltierkalb zur Welt gekommen. In freier Wildbahn leben nur noch rund 1000 Tiere. acht. April 2026.
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Video. Kamelbaby Sophia im Whipsnade Zoo geboren: neuer Fokus auf Artenschutz

Zuletzt aktualisiert:

Im Zoo Whipsnade verstärkt das junge Trampeltier Sophia, benannt nach Sophia Raffles, die Herde – zum zweihundertsten Jubiläum und als Signal für den Schutz der Kamele.

Im Zoo Whipsnade in der Grafschaft Bedfordshire ist ein junges Trampeltier zur Welt gekommen. Die Geburt fällt in die Vorbereitungen auf den zweihundertsten Jahrestag des Zoos am 29. April.

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Das Jungtier mit dem Namen Sophia stammt von den Elterntieren Izzy und Oakley. Die Herde wächst damit auf acht Tiere. Laut Tierpflegern kommt der Nachwuchs genau richtig, denn der Zoo stellt derzeit seine Artenschutzarbeit in den Mittelpunkt.

Benannt ist Sophia nach Sophia Raffles, der ersten Frau, die im Jahr 1826 in die Zoological Society of London aufgenommen wurde. Nach Angaben der Beschäftigten macht die Herde auf das vom Aussterben bedrohte Wildkamel Camelus ferus aufmerksam.

In der Mongolei und in China leben Schätzungen zufolge weniger als tausend dieser Tiere. Jagd und Wassermangel setzen den Beständen stark zu.

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