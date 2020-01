Italien: "Der Kreis schließt sich für die Sardinen"

© Euronews

Giorgia Orlandi, Euronews:

„Die Sardinen sind nach Hause zurückgekehrt, genau hier nach Bologna, wo im vergangenen November alles begann. Eine Demonstration von Kunst und Kultur – so nennen sie es – mit mehr als 15 Künstlern. Der Kreis schließt sich ebenso wie der Wahlkampf der Sardinen für die Regionalwahlen in der Emilia Romagna, für die die Fischchen keine eigene Liste aufgestellt haben, sondern sich als "Gewissenserwecker" sehen, wie sie selber sagen. Unabhängig davon, wie diese Wahlen ausgehen, ob Salvini gewinnt oder nicht, können die Sardinen auf all die zählen, die in den letzten Monaten ihre Plätze gefüllt haben.“

