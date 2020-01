37 Millionen abgeschottet: Chinas Regierung kämpft gegen das Virus

Elf Millionen Menschen quasi unter Quarantäne, viele weitere stark in ihrem Alltag eingeschränkt, mit drastischen Mitteln versuchen chinesische Behörden, die Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten.

Am stärksten trifft es die Bürger von Wuhan. Die Stadt ist derzeit abgeriegelt. Starke Einschränkungen gibt es auch in zahlreichen anderen chinesischen Städten, in denen unter anderem der Nahverkehr gestoppt wurde.

Über 800 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, das gefährliche Lungenkrankheiten hervorrufen kann. Mehr als 25 sind bereits gestorben, zumeist ältere Personen mit Vorerkrankungen.

Bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) möchte man nicht den internationalen Notstand ausrufen - noch nicht. "Das Virus ist in China von Mensch zu Mensch übertragen worden, aber das passierte anscheinend nur innerhalb von Familien und bei medizinischem Personal, das sich um infizierte Patienten gekümmert hat", so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bisher gebe es keine Hinweise auf diesen Übertragungsweg in anderen Ländern.

Für viele der 37 Millionen Menschen in China, deren Bewegungsmöglichkeiten derzeit eingeschränkt sind, ist die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am Wochenende ist jedenfalls abgesagt.

Das Coronavirus ist nach derzeitigen Erkenntnissen verwandt mit dem Sars-Erreger. Dieser hatte sich Anfang der 2000er-Jahre weltweit verbreitet. Etwa 800 Menschen starben damals an den Folgen der Infektion.