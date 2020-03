Coronavirus-Warnung mal anders

no comment

Bleiben Sie zu Hause! In Santo Tomas auf den Philippinen wird auf diese Aufforderung auf besondere Weise hingewiesen. Mitten auf der Straße steht ein Sarg, an dem Zettel haften, die die Bevölkerung genau darum bitten - in den eigenen vier Wändern zu bleiben nämlich. Man wolle den Menschen einen Schrecken einjagen und sie dadurch dazu bringen, der Aufforderung Folge zu leisten, sagt Dennis Sarmiento, der für die Aktion mitverantwortlich ist.