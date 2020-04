Virale Hausmusik - in Kompaniestärke

no comment

Das Orchestre National de France (französisches Nationalorchester) ist ein Orchester von Radio France, rund 100 Musiker gehören dazu. Und sie leiden in Zeiten von Covid19 - keine Konzerte, kein Publikum, keine Kollegen - nicht mal eine klitzekleine Probe unter Musikdirektor Emmanuel Krivine. Als Frankreich am 17. März in die landesweite Kontaktsperre ging, konnte Trommler Didier Benetti nicht mal seine Trommeln mit nach Hause nehmen.

Trotzdem nahm er sich einen Klassiker vor, «Boléro» von Maurice Ravel, und spielte ihn mit rund 50 Kollegen ein - jeder für sich in seiner Quarantäne. Die aufgenommenen Videos wurden in tagelanger Kleinarbeit zusammengebastelt. Das Ergebnis: Fast eine Million Zuschauer (928 261) in drei Tagen (YouTube).

su