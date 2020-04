In Italien geht die Anzahl der Menschen, die am neuartigen Coronavirus sterben, weiter zurück. Wie der Zivilschutz am Abend bekanntgab, gab es seit Dienstag 542 Tote. Von Montag auf Dienstag waren es 604, von Sonntag auf Montag 636.

Zudem sinkt die Zahl der PatientInnen in Intensivbehandlung. Derzeit sind es laut Zivilschutz 3693. Zudem wurden in den vergangenen 24 Stunden 2099 Menschen als geheilt eingestuft. Das sei Rekord.

Die Behörden riefen trotzdem zu Vorsicht auf und daran, sich weiter an die Ausgangssperren zu halten.

Anstieg der Fälle in Großbritannien

In Großbritannien gibt es immer mehr Tote: Wie das britische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. wurden am Dienstagnachmittag 7097 der PatientInnen in britischen Kliniken als verstorben registriert. Am Vortag lag die Zahl bei 6159. Dies sei ein Anstieg von 938. So viele Tote habe es noch nie in 24 Stunden gegeben. ExpertInnen merken jedoch an, dass es auch Verzögerungen bei den Meldungen gebe, ein Trend also nicht immer zuverlässig sei.