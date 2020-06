Heller Ring um den Mond: Sonnenfinsternis in Taiwan

no comment

Vorsicht, die Augen! Aber so etwas sieht man nicht alle Tage: Eine ringförmige Sonnenfinsternis ist vom frühen Sonntagmorgen (MESZ) an in Teilen Afrikas, Indiens und Chinas zu sehen gewesen. Bei diesem Himmelsereignis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Allerdings verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig, weil er derzeit von der Erde sehr weit entfernt ist und damit zu klein erscheint. Um den Mond herum ist deshalb ein gleißend heller Ring zu sehen.

Die ringförmige Phase begann in Zentralafrika, zog dann über Südarabien, Nordindien und Südostasien und endete im Pazifischen Ozean. Von Mitteleuropa aus war das Spektakel nicht zu sehen.

Im Süden und Osten des Kontinents konnten es Beobachter immerhin als partielle Sonnenfinsternis erleben - die Sonne wird dabei nur stellenweise vom Mond verdeckt. Das zumindest wird bei der nächsten ringförmigen Sonnenfinsternis - gute Wetterbedingungen vorausgesetzt - auch in Deutschland zu sehen sein. Sie findet in knapp einem Jahr statt, am 10. Juni 2021.