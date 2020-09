Portland: Unterstützung für Trump

no comment

In Portland haben Hunderte Trump-AnhängerInnen am Montag mit einer Autokolonne ihre Unterstützung für den Präsidenten ausgedrückt. Sie kündigten an, außerhalb der Stadt bleiben zu wollen, um Unruhen zu vermeiden.

In Portland gibt es seit Wochen jede Nacht Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Zwei Menschen wurden getötet. Am Samstag fuhr ebenfalls ein Autocorso von Anhängern Trumps durch die Stadt. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen.