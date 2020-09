Kate und William in Aktion: Die Royals backen Bagels

Die britischen Royals Kate und William haben am Dienstag ordentlich Hand angelegt. In einer Traditionsbäckerei in London kneteten der Duke und die Duchess of Cambridge Bagels.

Die Beigel Bake Bakery auf der belebten Brick Lane besteht seit 40 Jahren, sie ist jeden Tag rund um die Uhr geöffnet. Ein beliebter Treffpunkt für Partygänger, Schichtarbeiter und Touristen.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich der "Salt beef Bagel", geprägt von den früher vorwiegend jüdischen Bewohnern des East Ends.

In der nahegelegenen Moschee und im Londoner Zentrum für Muslime trafen die Royals Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer, die bedürftige Anwohner des Viertels mit Esspaketen versorgen.