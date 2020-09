EU-Kommission unterbreitet neuen Vorschlag für Migrationspolitik

Es ist an der Zeit für einen neuen Versuch: In Brüssel nimmt die EU-Kommission einen neuen Anlauf, Bewegung in die festgefahrene Asyl- und Migrationspolitik der EU zu bringen.

Versuche, eine EU-weit einheitliche Asyl- und Migrationspolitik auf die Beine zu stellen, waren bislang gescheitert. Schon seit der Flüchtlingskrise 2015 sind die EU-Staaten in dieser Frage völlig zerstritten.

An diesem Mittwoch will die Behörde nun erneut Vorschläge unterbreiten, über die die EU-Länder und das Europaparlament im Anschluss verhandeln.

EU-Staaten sollen künftig in Ausnahmesituationen verpflichtet werden, Hilfe zu leisten. Sie könnten beispielsweise Schutzbedürftige aufnehmen oder anderweitig einspringen, etwa bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.

Einen verpflichtenden Verteilmechanismus von Migranten auf alle EU-Staaten soll es Medienberichten zufolge nicht geben. Dies dürfte Ländern wie Ungarn, Polen und Österreich entgegenkommen, die das ablehnen.

Wie die Schutzsuchenden künftig verteilt werden sollen, ist seit Jahren umstritten. Bislang werden die Dublin-Regeln angewandt - demnach ist der EU-Staat für den Schutzsuchenden zuständig, auf dessen (europäischen) Boden er zuerst betreten hat.

Diese Regelung ist besonders für Länder an den EU-Außengrenzen wie Griechenland, Italien oder Spanien eine große Belastung. Sie fordern eine Umverteilung der ankommenden Flüchtlinge, was von Binnenstaaten abegelehnt wird.

Die Situation eskalierte im Brand des völlig überfüllten Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos, das 12.000 Menschen ohne Dach über dem Kopf zurück ließ. Zudem sind auch immer wieder aus Seenot gerettene Flüchtlinge wochenlang an Bord von Rettungsschiffen, weil kein Land sie anlegen lässt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will diese Missstände nun angehen. Sie will, dass alle EU-Staaten an einem Strang ziehen und zu einem Kompromiss aufgefordert. Jedes Land müsse seinen Beitrag zur gemeinsamen Migrationspoltik leisten, so von der Leyen.