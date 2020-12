"Ben" und "Emma" nicht mehr populärste Vornamen in Deutschland

Nach neun Jahren an der Spitze der beliebtesten Vornamen hat "Noah" "Ben" abgelöst. 2020 wurden die meisten neugeborenen Jungen "Noah" benannt, gefolgt von "Ben" und "Matteo". Bei den Mädchennamen haben "Mia", "Emilia" und "Hannah" die Topplätze belegt und den bisherigen Topnamen "Emma" abgelöst.

Das geht aus der Statistik des Vornamen-Spezialisten Knud Bielefeld hervor. Er hat rund 23 Prozent aller 2020 in Deutschland vergebenen Babynamen ausgewertet. Es sei in diesem Jahr bis zur letzten Sekunde ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, so der Experte. "In den meisten Vorjahren wusste ich im Frühjahr schon, wer Nummer eins wird, weil die führenden Namen schon einen großen Abstand übers Jahr ausgebaut hatten." Nicht so in diesem Jahr.

Lediglich der Wechsel an der Spitze der Namensliste hätte sich abgezeichnet. Letztendlich hätten es aber mehrere Vornamen an die Spitze schaffen können. Denn gerade Namen wie "Emilia" oder "Matteo" seien in den vergangenen Jahren immer häufiger vergeben worden.

Eine Vorhersage über die am meisten vergebenen Vornamen 2021? "Ich rechne nächstes Jahr damit, dass Matteo und Emilia auf Nummer eins stehen, wenn sich der Aufwärtstrend so weiter fortsetzt", sagt Bielefeld.

Unter den Top10 Jungennamen befinden sich zudem "Finn", "Leon", "Elias", "Paul", "Henry", "Luis" und "Felix", bei den Mädchennamen sind es "Emma", "Sophia", "Lina", "Ella", "Mila", "Clara" und "Lea".

Besonders Vornamen aus dem angelsächsischen und skandinavischen Raum erfreuten sich großer Popularität.